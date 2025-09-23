Truco viral para blanquear los dientes que podría dañarte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una sonrisa blanca y brillante se ha convertido en el estándar de belleza dental en redes sociales, y con ello, proliferan los métodos caseros para lograrla. Uno de los más populares es el uso de bicarbonato de sodio mezclado con pasta dental, pero ¿es realmente seguro?

La técnica, compartida por influencers y creadores de contenido, propone una mezcla sencilla: aplicar la pasta dental habitual en el cepillo, espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y cepillar suavemente durante dos minutos. Después, se recomienda enjuagar con abundante agua. Su promesa: dientes más blancos en pocos días.