Trasplantes en México: córnea, riñón e hígado entre los más requeridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Trasplantes, actualmente 18,901 personas en México se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante de órgano o tejido. La mayoría de los pacientes requiere un trasplante de riñón o de córnea, representando más del 97% de los casos registrados.

Según el reporte actualizado:

16,439 personas esperan un trasplante de riñón

2,213 requieren un trasplante de córnea

211 aguardan por un trasplante de hígado

También se reportan necesidades de trasplante de corazón (21), hígado-riñón (8), riñón-páncreas (6), páncreas (2) y pulmón (1)

Estas cifras reflejan una demanda significativa en el sistema nacional de trasplantes, que enfrenta el reto constante de reducir los tiempos de espera y aumentar la cultura de donación.