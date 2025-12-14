Trasplantes en México: córnea, riñón e hígado entre los más requeridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Trasplantes, actualmente 18,901 personas en México se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante de órgano o tejido. La mayoría de los pacientes requiere un trasplante de riñón o de córnea, representando más del 97% de los casos registrados.
Según el reporte actualizado:
16,439 personas esperan un trasplante de riñón
2,213 requieren un trasplante de córnea
211 aguardan por un trasplante de hígado
También se reportan necesidades de trasplante de corazón (21), hígado-riñón (8), riñón-páncreas (6), páncreas (2) y pulmón (1)
Estas cifras reflejan una demanda significativa en el sistema nacional de trasplantes, que enfrenta el reto constante de reducir los tiempos de espera y aumentar la cultura de donación.
Durante el presente año y hasta la fecha, el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) ha contabilizado un total de 6,300 trasplantes realizados en todo el país. La mayoría de estos procedimientos correspondieron a trasplantes de córnea y riñón, seguidos por intervenciones de hígado y corazón.
Además de estos trasplantes más frecuentes, también se llevaron a cabo procedimientos combinados y menos comunes, como trasplantes de pulmón-pulmón, riñón-riñón, corazón-riñón, así como trasplantes individuales de pulmón, hígado-riñón y riñón-páncreas. Aunque estas intervenciones representan una menor proporción del total, son consideradas de alta complejidad y requieren equipos médicos altamente especializados y tecnología avanzada.
Estas cifras reflejan el esfuerzo del sistema de salud por atender la demanda de trasplantes, aunque también evidencian la necesidad de seguir fortaleciendo la infraestructura y la cultura de donación en el país.
BCT