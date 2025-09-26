Salud

Tras apagón en la Península, no hubo afectaciones a pacientes con soporte de vida: IMSS

El IMSS informó que las plantas de emergencia garantizaron la atención en áreas prioritarias durante el apagón
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el suministro eléctrico comenzó a restablecerse de manera gradual en la Península de Yucatán, tras el apagón que afectó a millones de usuarios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

De acuerdo con la institución, las plantas de emergencia continuaron operando en áreas prioritarias durante la contingencia, lo que permitió garantizar la atención de pacientes hospitalizados con soporte de vida, sin registrar afectaciones en casos críticos.

Conforme avanza la normalización del servicio eléctrico, el IMSS detalló que se reactivarán todos los servicios médicos en la región, asegurando la continuidad en la atención para derechohabientes y usuarios.

La dependencia llamó a la población a mantenerse atenta únicamente a la información oficial y a los canales institucionales para conocer cambios en la operación hospitalaria.

