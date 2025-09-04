¿Tienes hígado graso? Así puedes revertirlo comiendo bien

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hígado graso se ha convertido en una de las enfermedades silenciosas más frecuentes en el mundo, afectando a millones de personas. Sin embargo, la buena noticia es que se puede revertir. La clave está en la alimentación.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el hígado es el órgano más grande del cuerpo humano y cumple funciones esenciales como la digestión de alimentos, el almacenamiento de energía y la eliminación de toxinas. Cuando se acumula grasa en su interior, aparece la llamada enfermedad por hígado graso, una afección que puede avanzar hacia problemas más graves como cirrosis o cáncer hepático si no se atiende a tiempo.

Pero, ¿cuál es la mejor dieta para combatir esta condición? La respuesta está en el patrón alimenticio mediterráneo, respaldado por una creciente evidencia científica.

Más allá de ser una moda o un régimen temporal, la dieta mediterránea es un estilo de vida que prioriza alimentos frescos, integrales y ricos en compuestos bioactivos. Aceite de oliva extra virgen, frutas, verduras, legumbres, pescados y cereales integrales son sus pilares.