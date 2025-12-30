Temporada de frío sin excesos: infusiones naturales, la mejor opción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada invernal es común que se antojen bebidas calientes como café, chocolate o champurrado; sin embargo, especialistas del sector salud recomiendan moderar su consumo debido a su alto contenido calórico y de azúcares simples, los cuales pueden contribuir al desarrollo de enfermedades como obesidad y diabetes.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sugiere optar por infusiones naturales sin azúcar añadida, como:
Manzanilla
Menta
Jengibre
Estas bebidas no solo ayudan a mantener el cuerpo hidratado, sino que también:
Mejoran la digestión
Fortalecen el sistema inmune
Reducen el estrés y el insomnio
Tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
“¡Vacúnate, abrígate e hidrátate!” es el llamado de la campaña invernal lanzada por el Gobierno de México y el ISSSTE, que además invita a la población a cuidarse con medidas simples, pero efectivas para prevenir enfermedades.
Además de evitar el exceso de bebidas calóricas, se recomienda disminuir el consumo de productos procesados como tés embotellados, refrescos calientes o mezclas instantáneas con azúcares añadidos. El agua simple, aunque tibia, sigue siendo una excelente aliada en época de frío.
BCT