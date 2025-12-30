Temporada de frío sin excesos: infusiones naturales, la mejor opción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada invernal es común que se antojen bebidas calientes como café, chocolate o champurrado; sin embargo, especialistas del sector salud recomiendan moderar su consumo debido a su alto contenido calórico y de azúcares simples, los cuales pueden contribuir al desarrollo de enfermedades como obesidad y diabetes.

Hidratación saludable

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sugiere optar por infusiones naturales sin azúcar añadida, como:

Manzanilla

Menta

Jengibre

Estas bebidas no solo ayudan a mantener el cuerpo hidratado, sino que también:

Mejoran la digestión

Fortalecen el sistema inmune

Reducen el estrés y el insomnio

Tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

“¡Vacúnate, abrígate e hidrátate!” es el llamado de la campaña invernal lanzada por el Gobierno de México y el ISSSTE, que además invita a la población a cuidarse con medidas simples, pero efectivas para prevenir enfermedades.