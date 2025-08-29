Tecnología médica de clase mundial ya está en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con tecnología de punta y único en Latinoamérica, el Hospital Ángeles inauguró el Quirófano Inteligente y el Centro de Entrenamiento Quirúrgico; médicos especialistas y estudiantes podrán fortalecer su currículum profesional con esta nueva estrategia que permite no solo ver la operación desde un aula, sino que, de manera simultánea, pueden practicar en un simulador.

Con una histeroscopía fue con lo que se estrenó el equipo, donde el director general de Ángeles Morelia, Bruno Buitano, destacó el potencial de los médicos, porque no solo es único en Michoacán y en México, sino en Latinoamérica.

Si bien dijo que los Quirófanos Inteligentes tienen más de 20 años en el mercado, con el Centro de Entrenamiento Quirúrgico se permitirá que se ahorren tiempos y haya mayor enseñanza científica e investigación, lo que pone en punta de lanza al nosocomio.