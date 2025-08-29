Tecnología médica de clase mundial ya está en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con tecnología de punta y único en Latinoamérica, el Hospital Ángeles inauguró el Quirófano Inteligente y el Centro de Entrenamiento Quirúrgico; médicos especialistas y estudiantes podrán fortalecer su currículum profesional con esta nueva estrategia que permite no solo ver la operación desde un aula, sino que, de manera simultánea, pueden practicar en un simulador.
Con una histeroscopía fue con lo que se estrenó el equipo, donde el director general de Ángeles Morelia, Bruno Buitano, destacó el potencial de los médicos, porque no solo es único en Michoacán y en México, sino en Latinoamérica.
Si bien dijo que los Quirófanos Inteligentes tienen más de 20 años en el mercado, con el Centro de Entrenamiento Quirúrgico se permitirá que se ahorren tiempos y haya mayor enseñanza científica e investigación, lo que pone en punta de lanza al nosocomio.
Explicó que el Quirófano Inteligente permite realizar procedimientos de alta complejidad y, mediante el Centro de Entrenamiento Quirúrgico, se ve en vivo, donde los estudiantes y profesionales pueden practicar lo que aprendan en las operaciones.
En su oportunidad, el médico especialista Armando Menocal compartió su experiencia con el sueño que imaginó con su equipo hace años.
Ser un hospital líder en Michoacán, México y Latinoamérica, dijo, es lo que se ha trazado para levantar el hospital.
Con la presencia de alumnos y profesionales de más de 10 países, resaltó que se compartieron los conocimientos y la enseñanza para su aplicación en pacientes.
Es de mencionar que con estos complejos médicos y tecnología, se podrían realizar cirugías avanzadas como laparoscopia con estudios, así como cirugías oncológicas, generales y urológicas.
agm