¿Te vas a tatuar o perforar? Revisa estas recomendaciones de salud antes del procedimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás pensando en hacerte un tatuaje, una perforación o micropigmentación, verifica que el lugar cumpla con medidas básicas de higiene, recomendó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Michoacán.

La autoridad estatal recordó que estas prácticas de arte corporal pueden representar un riesgo para la salud si no se realizan en condiciones adecuadas de limpieza, esterilización y uso de material desechable.

A través de sus redes sociales, Coepris emitió una serie de recomendaciones básicas que deben cumplirse antes de realizar cualquier procedimiento:

✅ Verifica que los espacios estén limpios y desinfectados.

✅ Asegúrate de que se usen instrumentos esterilizados, agujas y tintas desechables.

✅ El profesional debe usar guantes nuevos y lavarse las manos antes y después del procedimiento.