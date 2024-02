Suplementos "de moda", ¿realmente los necesitas?

"La suplementación es como si fuera una medicación, pero no tan farmacológica, se receta cuando una persona tiene alguna deficiencia nutrimental y no se puede cubrir con la alimentación, en este caso, se debe de buscar una suplementación en cápsulas. Hay cantidades adecuadas y se receta de acuerdo a la edad y al género. No podemos decir que el omega 3 es la misma para todos o que la cantidad de proteína es igual para todos, porque no es así, dependiendo del rango de edad se va dando la ingestión diaria recomendada de cada suplemento en específico", mencionó en entrevista para MIMORELIA.COM.

Si bien la especialista reconoció que el omega 3 tiene grandes beneficios para el cuerpo humano, indicó que "cuando se tomen las dosis adecuadas y que se vea que realmente lo necesita la persona, si no, no es necesario que se la pasen tomando pastillas a diario".

Dijo que en muchas ocasiones al tomarlo sin ser recetado por un profesional se vuelve un gasto innecesario. "Se busca que todo sea individualizado, y no es lo mismo un niño que un adulto, o un adulto mayor o una mujer embarazada".