Suplementos alimenticios “Diablito” no cuentan con autorización sanitaria: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), mediante la Secretaria de Salud de Michoacán (SSM), alerta a la población para no consumir medicamentos, que se ofertan a la población como suplementos alimenticios tales como: “Diablo Testo”, “Diablo Burn 24/7”, “Diablo Carne”, “Diablo Amino”, “Diablo Kong” y “Diablo Power” en presentaciones de polvo, tabletas y cápsulas.

Lo anterior, derivado a que no cuentan con estudios que garanticen su seguridad, eficacia y calidad, por lo que su uso e ingesta puede representar un riesgo para la salud y no deberán ser comercializados, distribuidos, ni publicitados por ninguna vía. Además de que se ostentan indebidamente como suplementos alimenticios y con efectos terapéuticos y no cumplen con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria.