SSM ya aplicó más de 181 mil vacunas contra influenza en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población a acudir a su centro de salud más cercano para completar su esquema de vacunación contra la influenza, como parte de la estrategia para hacer frente a la Temporada Invernal 2025-2026.

En Michoacán se tiene como meta aplicar un millón 352 mil 389 vacunas contra influenza, con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables de la población contra los principales virus respiratorios que circulan durante la temporada de frío, de las cuales ya se han aplicado 181 mil 343, lo que representa un avance del 13 por ciento.

Los municipios que han registrado un mayor número de vacunas aplicadas hasta el momento son Morelia (38 mil 484), Uruapan (15 mil 211), Lázaro Cárdenas (11 mil 922), Zitácuaro (7 mil 251) y Zamora (7 mil 14).

La campaña de inmunización se mantendrá vigente hasta el 3 de abril de 2026, por lo que la SSM reitera el llamado a vacunar a niñas y niños de seis a 59 meses, a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y a todas aquellas personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como son afecciones cardíacas, EPOC o asma, diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).