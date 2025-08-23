SSM te dice cómo identificar los síntomas del dengue para recibir atención oportuna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a identificar oportunamente los síntomas del dengue para recibir atención médica de manera oportuna.

Si presentas sangrado de encías, fiebre mayor a los 38 grados que no ceda, sangrado en la orina, dolor abdominal muy intenso y letargo, acude de manera inmediata a solicitar atención médica urgente.

Por ello, la importancia de prevenir la reproducción del mosco Aedes aegypti a través acciones de saneamiento básico dentro del hogar, a través de la estrategia, lava, tapa, voltea y tira botes, botellas, llantas, cubetas y todo aquello que acumule agua.