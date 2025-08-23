SSM te dice cómo identificar los síntomas del dengue para recibir atención oportuna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a identificar oportunamente los síntomas del dengue para recibir atención médica de manera oportuna.
Si presentas sangrado de encías, fiebre mayor a los 38 grados que no ceda, sangrado en la orina, dolor abdominal muy intenso y letargo, acude de manera inmediata a solicitar atención médica urgente.
Por ello, la importancia de prevenir la reproducción del mosco Aedes aegypti a través acciones de saneamiento básico dentro del hogar, a través de la estrategia, lava, tapa, voltea y tira botes, botellas, llantas, cubetas y todo aquello que acumule agua.
Además de mantener mosquiteros en puertas y ventanas; usar pabellones en habitaciones, principalmente de niñas y niños menores de cinco años y adultos mayores; usar ropa clara con manga larga y repelentes de insectos, principalmente si vives en zonas de alta densidad como la Costa y Tierra Caliente.
La institución no baja la guardia con trabajos para la contención y combate del mosco transmisor también de zika y chikungunya, como es la fumigación de hectáreas y el rociado intradomiciliario, el levantamiento de encuestas entorno a casos probables o sospechosos, la instalación y lectura de ovitrampas en zonas de alta registro, control larvario de casas y lotes, jornadas de eliminación de cacharros en espacios públicos e instituciones educativas.
mrh