SSM subroga atención a pacientes renales; al menos 700 michoacanos se atienden en clínicas privadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La insuficiencia renal es una enfermedad en la que los riñones no trabajan lo suficiente para cumplir con sus funciones; en Michoacán no existe un dato exacto de los pacientes renales, pero se trata de un padecimiento que en la entidad azota principalmente al municipio de Ciudad Hidalgo.

Fortalecer la atención de manera intramuros y extramuros es como busca dar salida la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), la cual atiende a alrededor de mil pacientes. Sin embargo, en todo el estado se estima que haya cinco mil 500 enfermos que requieren de diálisis, hemodiálisis o de un trasplante para seguir viviendo.

El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, destacó que todo el sector salud da la atención a los pacientes y cada instancia médica busca las alternativas para proporcionar la atención, toda vez que no puede haber lista de espera.

"Para la magnitud de pacientes que tenemos, son insuficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Subrogar los servicios a empresas que están distribuidas en diferentes municipios en el estado para acercarle terapia sustitutiva renal a los pacientes y acercárselos a su área de origen", dijo.