SSM refuerza lucha contra el cáncer de mama, lleva mastografías gratuitas a 9 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 22 al 26 de septiembre, las unidades móviles de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) visitarán nueve municipios para realizar estudios gratuitos de mastografía a mujeres de 40 a 69 años.

Estas unidades serán instaladas de 9:00 a 18:00 horas en centros de salud, plazas principales, unidades deportivas y oficinas de gobierno de los municipios de Tacámbaro, Tangamandapio, Contepec, Turicato, Angangueo, Ario, Zitácuaro, Salvador Escalante, Morelia y la localidad de Teremendo.