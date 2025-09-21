SSM refuerza lucha contra el cáncer de mama, lleva mastografías gratuitas a 9 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 22 al 26 de septiembre, las unidades móviles de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) visitarán nueve municipios para realizar estudios gratuitos de mastografía a mujeres de 40 a 69 años.
Estas unidades serán instaladas de 9:00 a 18:00 horas en centros de salud, plazas principales, unidades deportivas y oficinas de gobierno de los municipios de Tacámbaro, Tangamandapio, Contepec, Turicato, Angangueo, Ario, Zitácuaro, Salvador Escalante, Morelia y la localidad de Teremendo.
El cáncer de mama es una de las principales causas de fallecimiento en mujeres, pero cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de recuperación son altas, por ello, la SSM busca acercar los servicios de salud a las comunidades, eliminando barreras de acceso y promoviendo una cultura de prevención.
Las mujeres deberán presentarse en el horario indicado con una copia de su INE, sin usar cremas, talcos, perfumes, desodorantes o joyas. Se pueden consultar fechas y ubicaciones en el siguiente enlace https://www.facebook.com/share/p/19gM3hTA1f/
