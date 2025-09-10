SSM refuerza la prevención del suicidio con línea de apoyo psicológico Hablemoos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) refuerza sus estrategias para visibilizar y promover el autocuidado de la salud mental, especialmente entre los jóvenes de 15 a 29 años, el grupo más vulnerable. Para ello, pone a disposición de la ciudadanía la línea de asistencia psicológica Hablemoos.

El servicio, que opera las 24 horas del día, tiene el propósito de proporcionar apoyo emocional y orientación profesional para prevenir y atender casos de ansiedad, depresión e intentos suicidas, así como diversos padecimientos relacionados con la salud mental. A través de este recurso, la SSM busca reducir el estigma y la discriminación, y fomentar una cultura de prevención que salve vidas.