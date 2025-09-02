SSM refuerza estrategias de salud contra el dengue y sarampión

Tzitzuntzan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reforzará las acciones y estrategias para mejorar las condiciones de vida y salud de la población, esto en coordinación con la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud de Pátzcuaro.

Durante reunión de trabajo se abordaron temas como las estrategias para la prevención y control del dengue y el sarampión. Los participantes analizaron la situación actual de estos padecimientos en sus comunidades y acordaron unificar acciones de fumigación, descacharrización y campañas de vacunación para proteger a las y los michoacanos.