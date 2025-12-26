SSM recomienda cuidados especiales para recién nacidos en invierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recomienda extremar precauciones que ayuden a prevenir resfriados o infecciones de las vías respiratorias.

Durante los meses más fríos, cuando el aire está seco, las vías respiratorias de los más pequeños pueden irritarse. Aunado a esto, los catarros y gripes, como la influenza, son más comunes, y este sector de la población, por su sistema inmunológico inmaduro, está más expuesto a enfermarse.

La lactancia materna exclusiva es la primera y más importante línea de defensa, ya que proporciona los anticuerpos necesarios para fortalecer el sistema inmunológico del bebé, protegiéndolo contra virus y bacterias comunes de la temporada.

Se recomienda vestir al bebé con varias capas de ropa, no con una sola prenda gruesa, para regular su temperatura corporal y adaptarse a los cambios ambientales sin sobrecalentarlo ni enfriarlo; además de mantener la habitación donde se encuentre a una temperatura cercana a los 20 °C.

Es importante que la cuna del recién nacido tenga una sábana ajustada al colchón y una frazada fina para abrigarlo, asegurándose de que le cubra solo hasta las axilas y dejando los brazos fuera, para evitar que se le cubra la cabeza. Al dormir, se debe evitar el uso de peluches o almohadas que puedan obstruir su respiración.

A partir de los seis meses de edad, ya pueden acudir a su centro de salud más cercano para que reciban la vacuna contra la influenza, Covid-19 y neumococo.