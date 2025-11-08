SSM ofrece biopsia ultraprecisa sin costo contra el cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), suma a su cartera de servicios la biopsia por estereotaxia, tecnología de vanguardia para detectar y confirmar lesiones de cáncer de mama de manera más precisa y oportuna.

Este procedimiento de diagnóstico utiliza un equipo especializado (estereotáxico) para obtener imágenes de la mama desde diferentes ángulos, las cuales permiten determinar con gran precisión las coordenadas tridimensionales de lesiones o anormalidades no encontradas al tacto, como microcalcificaciones sospechosas o masas muy pequeñas que son encontradas únicamente en la mastografía.