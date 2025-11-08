SSM ofrece biopsia ultraprecisa sin costo contra el cáncer de mama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), suma a su cartera de servicios la biopsia por estereotaxia, tecnología de vanguardia para detectar y confirmar lesiones de cáncer de mama de manera más precisa y oportuna.
Este procedimiento de diagnóstico utiliza un equipo especializado (estereotáxico) para obtener imágenes de la mama desde diferentes ángulos, las cuales permiten determinar con gran precisión las coordenadas tridimensionales de lesiones o anormalidades no encontradas al tacto, como microcalcificaciones sospechosas o masas muy pequeñas que son encontradas únicamente en la mastografía.
Una vez localizada la lesión con exactitud, se aplica anestesia local, se realiza una pequeña incisión, por donde se introduce una aguja especializada para extraer una pequeña muestra de tejido, para su posterior análisis patológico.
Este procedimiento se realiza de forma ambulatoria, lo que significa que no requiere hospitalización y suele durar menos de una hora, lo que permite un tiempo de recuperación muy corto, reduciendo el riesgo de complicaciones, el dolor y la formación de cicatrices significativas en la mama, ya que el corte es de alrededor de un centímetro.
Actualmente, solo el ISSSTE y una unidad médica privada en Michoacán cuentan con este servicio, ahora la Uneme Dedicam lo pone ahora a disposición de las mujeres de forma gratuita, reforzando la equidad en el acceso a la alta especialidad.
Este avance reitera el compromiso del Gobierno estatal con la salud integral de las mujeres, asegurando que recibirán la mejor atención tecnológica y humana para un diagnóstico más confiable y oportuno.
BCT