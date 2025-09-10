SSM impulsa actividades para la prevención del suicidio en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemora el 10 de septiembre de cada año, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realiza actividades para reducir el estigma y la discriminación de personas que reciben atención psicológica o psiquiátrica.

A través de talleres y conversatorios, los jóvenes podrán hablar abiertamente sobre salud mental y herramientas de autocuidado durante la jornada “Salva Arte”, el día de hoy a partir de las 12:00 horas en la Casa Natal de Morelos, ubicada en Corregidora 113, Centro, donde además se realizará una presentación musical de Daniel Méndez Juárez.