SSM ha realizado más de 34 mil pruebas de Papanicolaou y VPH para combatir cáncer uterino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cáncer de cuello uterino es 100 por ciento curable si es identificado en sus etapas iniciales, por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) recomienda a las mujeres realizarse el Papanicolaou y la prueba de VPH, las cuales son gratuitas en las unidades médicas del estado.

En lo que va de este año, en los 364 centros de salud de la entidad se han realizado 20 mil 152 estudios de Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años, prueba que permite detectar el crecimiento anormal de células en el cuello uterino, y que el personal médico realiza en un tiempo de entre cinco y 10 minutos.

Asimismo, se han aplicado 14 mil 494 pruebas de VPH a mujeres de 35 a 64 años, ambas acciones han permitido la detección de 91 casos nuevos de cáncer de cuello uterino, permitiendo iniciar el tratamiento oncológico de manera inmediata y oportuna.