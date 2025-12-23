SSM garantiza servicios médicos durante Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) garantiza la continuidad operativa y la cobertura médica ininterrumpida en sus unidades hospitalarias durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Para asegurar la operatividad del sistema de salud, el personal de guardia cubrirá los servicios de manera regular durante la temporada vacacional. Las unidades médicas brindarán atención los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, sin interrupciones.

Las áreas de urgencias de los 27 centros hospitalarios estarán operando al 100 por ciento. En lo que respecta a la consulta externa se estará trabajando con el personal de guardia y jornada acumulada para brindar el servicio.