SSM garantiza servicios médicos durante Navidad y Año Nuevo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) garantiza la continuidad operativa y la cobertura médica ininterrumpida en sus unidades hospitalarias durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.
Para asegurar la operatividad del sistema de salud, el personal de guardia cubrirá los servicios de manera regular durante la temporada vacacional. Las unidades médicas brindarán atención los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, sin interrupciones.
Las áreas de urgencias de los 27 centros hospitalarios estarán operando al 100 por ciento. En lo que respecta a la consulta externa se estará trabajando con el personal de guardia y jornada acumulada para brindar el servicio.
Lo que permitirá que los servicios de salud en la entidad no se interrumpan, y las y los michoacanos puedan recibir atención médica de manera oportuna en cualquiera de sus unidades durante el periodo vacacional.
De igual manera, las áreas administrativas no pararán labores y estarán atendiendo en horario habitual de 8:00 a 15:00 horas, para aquellas personas que requieran realizar algún trámite.
La SSM reafirma su compromiso de brindar servicios de salud oportunos a la población, al tiempo que exhorta a la ciudadanía a extremar medidas preventivas contra la influenza, el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.
BCT