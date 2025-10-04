SSM fortalece atención de urgencias con entrega de ambulancias a Aquila y Tuzantla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) continúa con el fortalecimiento de la infraestructura médica estatal con la entrega de nuevas ambulancias de urgencias básicas a los municipios de Aquila y Tuzantla.

En el caso de Aquila mejorará la logística de atención, ya que conectará de manera eficiente a los pacientes con el recién inaugurado Hospital Comunitario de Maruata, asegurando que los ciudadanos tengan acceso a traslados seguros y cuidados médicos de emergencia de alta calidad, especialmente en comunidades alejadas.