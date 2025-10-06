SSM detecta 251 casos de cáncer de mama en 2025; busca frenar cifra nacional de muertes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, una mujer muere cada dos horas a causa del cáncer de mama. Ante esta alarmante realidad, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Salud (SSM), ha fortalecido su estrategia de detección temprana durante el Mes de Sensibilización sobre esta enfermedad.

En lo que va del año, se han realizado 35 mil 25 mastografías en todo el estado, lo que ha permitido detectar 251 nuevos casos de cáncer de mama. Esta labor se ha llevado a cabo mediante mastógrafos fijos ubicados en los hospitales generales “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad, así como en la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), el Instituto Michoacano de Oncología y cuatro unidades móviles que recorren las regiones más alejadas de la entidad.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la SSM, Elías Ibarra Torres, recalcó que la detección oportuna es clave para salvar vidas, y reiteró el llamado a las mujeres michoacanas a participar activamente en las campañas de revisión y autoexploración.