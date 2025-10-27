SSM descarta brote de coxsackie en Michoacán; casos en Morelia están controlados

De acuerdo con información emitida esta mañana por la dependencia estatal, hasta la fecha no se ha detectado un brote generalizado de esta enfermedad viral, conocida también como síndrome de mano, pie, boca, que suele presentarse durante las estaciones de verano y otoño.

La SSM detalló que el virus afecta principalmente a bebés y niños pequeños, quienes lo contraen comúnmente en entornos comunitarios como guarderías y escuelas. Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido rojizo en manos y pies, llagas dolorosas en la boca, dolor de garganta y falta de apetito.

Según el director de la Clínica Municipal Poniente, José Murguía Magaña, los 10 casos registrados en Morelia ocurrieron a finales de septiembre y fueron contenidos mediante un cerco epidemiológico, con la suspensión temporal de actividades en el grupo afectado.

“El virus de coxsackie es viral y se resuelve por sí solo en pocos días; no requiere antibióticos”, señaló la SSM, al tiempo que recomendó mantener a los pacientes pediátricos hidratados y atender los síntomas como la fiebre y el malestar general.

Entre las medidas preventivas destacan el lavado frecuente de manos, la desinfección constante de objetos y superficies, y evitar el saludo de beso o mano. También se recomienda cubrirse con el ángulo interno del codo al toser o estornudar.

La dependencia exhortó a madres y padres de familia a acudir a su unidad de salud más cercana ante cualquier síntoma, para que un médico pueda brindar el tratamiento adecuado.

