SSM combate el cáncer de mama con equipo especializado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dispone de infraestructura especializada para el combate del cáncer de mama, facilitando la detección oportuna y la atención integral, esto es clave para mejorar los pronósticos y la supervivencia de las pacientes.
Para el diagnóstico, en Morelia se cuenta con la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mamá (Uneme Dedicam), la cual ofrece a las mujeres de 40 a 69 años servicios gratuitos de mastografías, biopsias, ultrasonidos y estudios de imagen, además de consultas de especialidad y consejería a las pacientes.
En el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez” se encuentra una Clínica de Mama, espacio que brinda atención integral gratuita a mujeres de la región, enfocándose en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la enfermedad.
Los hospitales generales “Dr. Miguel Silva” de Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad, están equipados con mastógrafos fijos, los cuáles brindan servicio gratuito todo el año para la detección oportuna.
Para acercar el diagnóstico a las mujeres de comunidades alejadas, se cuenta con cuatro unidades móviles, las cuales recorren diferentes puntos del estados de lunes a sábado, para que las mujeres no tengan que desplazarse largas distancias para hacerse la mastografía.
Las mujeres son canalizadas al Instituto Michoacano de Oncología para recibir el tratamiento gratuito de este padecimiento, en donde se les brinda atención nutricional y psicológica, además de los procedimientos necesarios como cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y medicamento, de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
Además con la incorporación del nuevo acelerador lineal y el Pet Scan se optimizarán los tratamientos, ya que este equipo tiene la capacidad de brindar hasta 200 sesiones diarias, la radioterapia será más rápida y precisa, eliminando las listas de espera para acceder a este procedimiento.
BCT