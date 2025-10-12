SSM combate el cáncer de mama con equipo especializado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) dispone de infraestructura especializada para el combate del cáncer de mama, facilitando la detección oportuna y la atención integral, esto es clave para mejorar los pronósticos y la supervivencia de las pacientes.

Para el diagnóstico, en Morelia se cuenta con la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mamá (Uneme Dedicam), la cual ofrece a las mujeres de 40 a 69 años servicios gratuitos de mastografías, biopsias, ultrasonidos y estudios de imagen, además de consultas de especialidad y consejería a las pacientes.