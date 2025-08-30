SSM atiende salud mental de niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) brinda atención psicológica especializada y gratuita a niñas, niños y adolescentes de uno a 17 años, en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos.

Los trastornos por déficit de atención, ansiedad, emocional y de comportamiento son las principales causas de consulta en esta unidad médica donde otorga servicios de psicoterapia individual y familiar; así como neuropsicología, tanatología, psicología educativa, intervención en crisis, orientación y acompañamiento psicológico; además de la atención a la conducta suicida.