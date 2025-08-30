SSM atiende salud mental de niñas, niños y adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) brinda atención psicológica especializada y gratuita a niñas, niños y adolescentes de uno a 17 años, en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos.
Los trastornos por déficit de atención, ansiedad, emocional y de comportamiento son las principales causas de consulta en esta unidad médica donde otorga servicios de psicoterapia individual y familiar; así como neuropsicología, tanatología, psicología educativa, intervención en crisis, orientación y acompañamiento psicológico; además de la atención a la conducta suicida.
De enero a junio se han otorgado 2 mil 644 atenciones médicas, de estas 714 han sido consultas de primera vez y las restantes, subsecuentes, lo que ha permitido mejorar la salud y calidad de vida de la niñez y adolescencia michoacana.
La atención se brinda a la población en general y la gratuidad sólo aplica para quien no cuenta con seguridad social en el IMSS o ISSSTE; el hospital se encuentra ubicado en Bosques de Eucalipto 415, en la localidad de Atapaneo, municipio de Charo.
BCT