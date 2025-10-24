SSM arranca la campaña de vacunación invernal

En todo el sector salud, que incluye a la SSM, el IMSS, ISSSTE, y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, se disponen de un millón 352 mil 389 dosis de la vacuna contra la influenza. Estas dosis serán aplicadas de forma totalmente gratuita en todas las unidades médicas de la entidad.

La población prioritaria para recibirla incluye a niñas y niños de seis a 59 meses, a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y a todas aquellas personas con comorbilidades o enfermedades crónicas, como son afecciones cardiacas, EPOC o asma, diabetes mellitus, obesidad mórbida, insuficiencia renal, cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).