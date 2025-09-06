SSM anuncia mastrografías sin costo en 11 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 8 al 12 de septiembre, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizará mastografías gratuitas a mujeres de 40 a 69 años en los municipios de Tancítaro, Jacona, Copándaro, Susupuato, Paracho, Maravatío, Epitacio Huerta, Zamora, Huaniqueo, Benito Juárez y Morelia.
Las interesadas serán atendidas en unidades móviles de 9:00 a 18:00 horas. Podrán consultar el espacio dónde serán instaladas a través de la página oficial de Facebook de la SSM: https://www.facebook.com/share/14Jjs7cV3hL/.
Esta acción se mantendrá vigente durante todo el año, con mayor énfasis durante octubre, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, herramienta para detectar en etapas tempranas esta enfermedad que es considerada la principal causa de muerte en mujeres en todo el mundo.
Gracias al despliegue de las unidades móviles de mastografía a comunidades alejadas y de difícil acceso del interior del estado, en lo que va de este año, se han realizado 20 mil 146 estudios de mama.
Para practicarse este estudio, las mujeres interesadas deberán presentarse con copia de su INE, aseadas, rasuradas, sin uso de desodorantes, talcos, perfumes, cremas, ni alhajas, y que haya pasado el periodo de un año desde su última mastografía.
BCT