SSM advierte por automedicación de antibióticos en invierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la presencia de síntomas de enfermedades respiratorias, como tos, fiebre, dolor de garganta o escurrimiento nasal, comunes durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llamó a la ciudadanía a evitar la automedicación.

La SSM advirtió que consumir medicamentos sin la prescripción y supervisión de un médico puede ser ineficaz, ocultar síntomas de padecimientos graves y, en el peor de los casos, generar resistencia a los antibióticos, lo que complica tratamientos futuros.

La mayoría de las infecciones respiratorias son de origen viral, por lo que el uso de antibióticos resulta ineficaz. Su consumo indebido no solo es inútil, sino que agrava el problema de la resistencia antimicrobiana. Es fundamental que solo un médico determine si los síntomas corresponden a un resfriado común, Covid-19 o influenza, ya que un diagnóstico profesional previene complicaciones que podrían requerir hospitalización.

Asimismo, la SSM exhortó a la población a conservar los medicamentos en condiciones adecuadas, verificar siempre la fecha de caducidad y notificar de inmediato al personal médico cualquier reacción adversa. Todo fármaco debe contar con registro sanitario y ser adquirido exclusivamente en establecimientos autorizados, evitando rigurosamente su compra en la vía pública.

Finalmente, la dependencia recomendó acudir a consulta médica, no seguir recomendaciones de familiares o conocidos e ingerir fármacos únicamente bajo la supervisión de un profesional de la salud; además, enfatizó la importancia de concluir los tratamientos prescritos para asegurar su efectividad.