SSM acerca mastografías gratuitas a 14 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegó unidades móviles de mastografía en 14 municipios para realizar pruebas gratuitas que permitan una detección oportuna de posibles casos.
Del 6 al 10 de octubre, estas unidades recorrerán Zacapu, Marcos Castellanos, Yurécuaro, Morelia, Quiroga, Cuitzeo, Tzintzuntzan, Cojumatlán, Tlazazalca, Huiramba, Sahuayo, Zinapécuaro, Lagunillas y Churintzio para brindar atención gratuita a mujeres de 40 a 69 años, quienes por cuestiones geográficas se les dificulta el traslado a las centros médicos fijos.
Los convoyes de salud están integrados por un equipo de médico, enfermera y radiólogo, todos altamente capacitados para detectar cambios o anormalidades en los tejidos del seno mediante la mastografía.
El estudio consiste en tomar dos radiografías de cada mamá y tiene una duración aproximada de 15 minutos, requiere la compresión del pecho, lo que puede causar molestias tolerables. No todos los resultados anormales significan cáncer, de cada 10 mujeres con mastografía anormal, solo una presenta esta enfermedad.
Las mujeres interesadas serán atendidas de 9:00 a 18:00 horas y deberán presentarse con copia del INE, aseadas, rasuradas, sin uso de desodorantes, talcos, perfumes, cremas, ni alhajas, y que haya pasado el periodo de un año desde su última mastografía.
Para conocer la ubicación donde serán instaladas las unidades, pueden visitar la página oficial de Facebook de la SSM en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/share/p/1CcYwPpAvF/.
BCT