Sheinbaum anuncia nuevo modelo de atención para cáncer de mama; se invertirán 8 mil mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes una inversión histórica de 8 mil millones de pesos para implementar un Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, con el objetivo de reducir la mortalidad por esta enfermedad, que es la principal causa de muerte en mujeres en el país.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que esta estrategia busca ofrecer atención gratuita y completa a todas las mujeres, sin importar si cuentan con seguridad social, priorizando la detección oportuna y el tratamiento inmediato.

“Es una inversión muy importante, es un antes y un después en la atención del cáncer de mama. El objetivo es reducir muertes”, expresó la mandataria durante “Las mañaneras del pueblo”.