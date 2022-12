Servicios de Salud de Michoacán brindarán atención médica durante fiestas decembrinas

Las áreas de urgencias de los 27 nosocomios estarán operando al 100 por ciento. En lo que respecta a la consulta externa se estará trabajando con el personal de guardia y jornada acumulada para brindar la atención médica al público en general.

De igual manera las oficinas centrales de la SSM, los días 24, 25 y 31 del mes en curso, operarán con guardias y personal de jornada acumulada en horario normal de 8:00 a 15:00 horas, al igual que el día primero de enero de 2023, para aquellas personas que requieren realizar algún trámite administrativo.

La SSM conmina a la población michoacana a no combinar alcohol con volante, no permitir el uso de pirotécnica a menores de edad, no prender fogatas cerca de áreas de peligro, hidratarse con agua natural, lavarse las manos constantemente para evitar enfermedades gastrointestinales y vías respiratorias; además de evitar comer en puestos callejeros.

Finalmente, invita a extremar medidas preventivas contra el Covid-19 durante estos días de asueto.

AC