Septiembre: mes clave para prevenir el suicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En septiembre se conmemora a nivel mundial como el Mes de la Prevención del Suicidio, con el objetivo de hacer conciencia sobre la importancia de prevenir esta problemática y promover acciones solidarias entre comunidades, instituciones y gobiernos.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, celebrado cada año el 10 de septiembre, fue establecido en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) —en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS)— para reducir el estigma, aumentar la conciencia y fomentar una cultura de apoyo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se registraron 8 mil 837 suicidios en 2023, lo que representa el 1.1 % del total de fallecimientos. La tasa nacional alcanzó 6.8 por cada 100,000 habitantes, con prevalencia mayor en hombres (11.4) que en mujeres (2.5) .

En el plano internacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que cada año más de 703,000 personas se suicidan en el mundo, y que una muerte por suicidio ocurre cada 40 segundos. La prevención es accesible mediante intervenciones basadas en evidencia, como el fortalecimiento de redes de apoyo y la cobertura mediática responsable.

El lazo amarillo ha emergido como un símbolo global de esta causa. Esta cinta representa contención emocional, esperanza y visibilidad frente a la crisis del suicidio.

agm