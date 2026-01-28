Secretaría de Salud descarta crisis por falta de vacunas contra el sarampión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud federal desmintió que México enfrente una crisis sanitaria por falta de vacunas contra el sarampión, luego de que una televisora difundiera que el país no cuenta con dosis suficientes para atender a la población.
A través de un comunicado publicado en la red social X, el Gobierno de México aseguró que existe abasto suficiente de vacunas para responder al actual brote, al detallar que se cuenta con 23 millones 529 mil 075 dosis disponibles, además de que se han adquirido 27 millones 364 mil 453 vacunas y aplicado 12 millones 240 mil 453 a nivel nacional.
La autoridad sanitaria explicó que, tras el primer caso de sarampión detectado en México —importado en 2025—, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de la enfermedad en el país.
De acuerdo con los protocolos internacionales de contención, la vacunación se ha priorizado en grupos específicos, entre ellos niños de 1 año a 18 meses, población rezagada de 2 a 9 años, personas de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo, así como personal de salud, educativo y jornaleros agrícolas. Además, se aplica la dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses en zonas con brote activo.
La Secretaría de Salud hizo un llamado a madres, padres y a la población en general para revisar la Cartilla Nacional de Salud y, en caso de no contar con el esquema completo, acudir a las unidades médicas, al recordar que las vacunas son gratuitas.
Asimismo, el Gobierno de México informó que, al detectarse un caso de sarampión, se implementan campañas de vacunación en un radio de 25 manzanas alrededor del domicilio de la persona contagiada, además de reforzar la aplicación de la dosis cero en las zonas afectadas.
Finalmente, las autoridades indicaron que se mantiene activa una campaña nacional de comunicación a través de radio, televisión, redes sociales y medios impresos, con el objetivo de prevenir contagios y reforzar la información sobre la vacunación.
mrh