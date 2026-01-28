Secretaría de Salud descarta crisis por falta de vacunas contra el sarampión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud federal desmintió que México enfrente una crisis sanitaria por falta de vacunas contra el sarampión, luego de que una televisora difundiera que el país no cuenta con dosis suficientes para atender a la población.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el Gobierno de México aseguró que existe abasto suficiente de vacunas para responder al actual brote, al detallar que se cuenta con 23 millones 529 mil 075 dosis disponibles, además de que se han adquirido 27 millones 364 mil 453 vacunas y aplicado 12 millones 240 mil 453 a nivel nacional.

La autoridad sanitaria explicó que, tras el primer caso de sarampión detectado en México —importado en 2025—, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de la enfermedad en el país.