Secretaría de Salud, con 70% de avance en vacunación invernal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta este lunes, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) registra un avance del 70 por ciento en la cobertura de la vacunación para evitar enfermedades en esta temporada invernal, afirmó el titular de la dependencia, Elías Ibarra Torres.

"Hemos avanzado casi un 70 por ciento de la meta. La meta termina en marzo y pues vamos bien, no ha habido problemas que incrementar, más que decirles que tomen las medidas de cuidado", dijo el funcionario este lunes ante medios de comunicación.

En entrevista, refirió que por los cambios de temperatura, sobre todo por el frío en esta temporada, se incrementan de un 10 a un 15 por ciento las enfermedades respiratorias, no obstante, acotó que son casos esperados y nada fuera del ciclo epidemiológico.

"Para eso siempre nosotros iniciamos la campaña invernal de vacunación. Tenemos un millón quinientas mil dosis de vacuna para la Influenza. Se está vacunando también contra el Neumococo y el cuadro básico de vacunación en los niños"