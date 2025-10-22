Se consumen más de 1,500 millones de hamburguesas en un año

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En México, se consumieron más de 1,500 millones de hamburguesas durante 2023, de acuerdo con la empresa de investigación de mercados Euromonitor International, con un mercado que supera los 35 mil millones de pesos. (1)

Después de los tacos, las alitas y la comida típica, son el platillo más solicitado, principalmente en Monterrey, Guadalajara, Cd. Juárez, Mexicali, Tijuana, Culiacán, Toluca y la Ciudad de México.

Y, según datos de la plataforma de entrega de alimentos Didi Food, consultados por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), su venta —solo por esta aplicación— las posicionó como uno de los tres alimentos más solicitados por las y los mexicanos, registrando aproximadamente 440 mil piezas ordenadas al mes. (2)

Por su parte, la agencia Kantar Worldpanel destaca que los principales consumidores de hamburguesas en nuestro país son hombres; personas entre 30 y 40 años, así como familias de nivel socioeconómico medio con adolescentes, y afirma que aproximadamente el 11 % de los hogares optaron en algún momento por este producto. (3)

Una sola hamburguesa sencilla, con papas, aporta hasta 1,800 calorías, y estas pueden aumentar según el tamaño, tipo de carne, de pan y, sobre todo, de cuántos ingredientes se le añadan. (4)

Sin duda, son un alimento muy popular, pero su consumo en exceso puede afectar la salud y causar: sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, hígado graso y problemas digestivos, debido a su alto contenido de grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sodio y azúcares añadidos.

Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que la ingesta calórica diaria para una persona debe ser de entre 1,500 y 2,000 calorías para mujeres adultas, y de 2,000 a 2,500 para hombres adultos, dependiendo de la edad, el peso, la altura y el nivel de actividad física.