Sarampión y tosferina reaparecen por baja vacunación; especialistas piden no bajar la guardia

En adolescentes de 10 a 19 años se deben aplicar la Hepatitis B (quienes no tengan antecedente vacunal), Td (tétanos y difteria), Tdpa (tétanos, difteria y tosferina), Influenza, SR (quienes no tengan antecedente vacunal o esquema incompleto de sarampión y rubéola), VPH y COVID-19.

En mujeres y hombres de 20 a 59 años de edad, los biológicos a cubrirse son SR (hasta los 39 años de edad que no han sido vacunados o tienen esquemas incompletos), Td, Tdpa (solo mujeres), Influenza y COVID-19. Y adultos mayores deben recibir la Neumocócica (neumonía por neumococo), Influenza, Td y COVID-19.

A lo anterior, Silahua Silva comentó que las vacunas permiten no solo reducir el riesgo de contagio de los padecimientos, sino evitar que los enfermos lleguen a los hospitales con complicaciones de salud que pongan en riesgo su vida.

"Mucha gente ha escuchado: 'Me vacuné y me enfermé, ¿de qué sirve?'. Claro que sirve, porque no nos fuimos al hospital, nos pudimos atender en casa con medicamentos, pero no fuimos a dar al hospital con una neumonía grave", puntualizó.

Con esto, subrayó que todas las vacunas han probado su eficacia y previenen el desarrollo de enfermedades, por lo que pidió a la población tener confianza y acudir a las instancias de primer nivel a aplicar las dosis correspondientes y completar los cuadros de vacunación.

