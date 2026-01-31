Sarampión: síntomas, riesgos y cómo prevenirlo con la vacuna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar tanto a niñas y niños como a personas adultas no vacunadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil a nivel mundial, a pesar de que puede prevenirse de forma efectiva mediante la vacunación.

¿Cómo se transmite?

El virus del sarampión se propaga por el aire a través de gotitas invisibles que salen de la nariz o boca de personas infectadas al toser, estornudar o hablar. Basta con estar cerca de una persona contagiada para adquirir el virus, incluso sin contacto directo.

Síntomas principales

Los síntomas iniciales del sarampión suelen confundirse con los de un resfriado común. Sin embargo, existen señales claras a considerar:

Fiebre alta (hasta 40 °C)

Tos

Congestión nasal

Conjuntivitis (ojos rojos)

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo

En personas con defensas bajas, como menores de edad o pacientes inmunodeprimidos, puede complicarse con neumonía o infecciones graves.

¿Cómo se previene?

La vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión. En México, el Programa de Vacunación Universal (PUV) contempla dos tipos de inmunización:

✅ Triple viral (SRP)