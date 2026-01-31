Sarampión: síntomas, riesgos y cómo prevenirlo con la vacuna

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede afectar tanto a niñas y niños como a personas adultas no vacunadas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue siendo una de las principales causas de muerte infantil a nivel mundial, a pesar de que puede prevenirse de forma efectiva mediante la vacunación.
El virus del sarampión se propaga por el aire a través de gotitas invisibles que salen de la nariz o boca de personas infectadas al toser, estornudar o hablar. Basta con estar cerca de una persona contagiada para adquirir el virus, incluso sin contacto directo.
Los síntomas iniciales del sarampión suelen confundirse con los de un resfriado común. Sin embargo, existen señales claras a considerar:
Fiebre alta (hasta 40 °C)
Tos
Congestión nasal
Conjuntivitis (ojos rojos)
Manchas pequeñas dentro de la boca
Erupción en la piel que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo
En personas con defensas bajas, como menores de edad o pacientes inmunodeprimidos, puede complicarse con neumonía o infecciones graves.
La vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión. En México, el Programa de Vacunación Universal (PUV) contempla dos tipos de inmunización:
✅ Triple viral (SRP)
Protege contra sarampión, rubéola y paperas
Se aplica en la infancia, como parte del esquema básico
✅ Doble viral (SR)
Protege contra sarampión y rubéola
Recomendable para personas de 10 a 49 años sin esquema completo o sin certeza de haber sido vacunadas
Importante: Las personas embarazadas no deben recibir la vacuna durante el primer trimestre de gestación.
Puedes acudir con tu cartilla de vacunación al centro de salud más cercano o a tu clínica del IMSS. La aplicación es gratuita y forma parte del esquema de salud pública nacional.
Revisa tu cartilla y la de tus hijos
Acude a completar dosis faltantes
Solicita orientación médica si tienes dudas sobre tu esquema
Comparte esta información con familiares y personas cercanas
BCT