Sarampión repunta en México: ¿ya te vacunaste?

Los primeros síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus. Incluyen:

Fiebre elevada (hasta 40°C) que dura al menos tres días

Tos persistente

Secreción nasal

Conjuntivitis

En personas con un sistema inmune debilitado, el sarampión puede complicarse con neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

Según el Programa de Vacunación Universal en México, deben recibir la vacuna: