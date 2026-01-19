Salud metabólica: la clave oculta para prevenir diabetes y cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La “salud metabólica” se ha convertido en un concepto omnipresente en la conversación sobre bienestar, pero su definición sigue siendo esquiva. Expertos coinciden: no se trata solo de comer bien o hacer ejercicio, sino de cómo nuestro cuerpo utiliza y almacena la energía. Ignorarla puede tener consecuencias devastadoras.

Este fenómeno, conocido como disfunción metabólica, puede derivar en hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, hígado graso e incluso ciertos tipos de cáncer.

El exceso de grasa abdominal es especialmente peligrosa, pues la grasa visceral no es solo un depósito de energía: es un órgano activo que desencadena inflamación y altera el metabolismo.