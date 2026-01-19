Salud

Salud metabólica: la clave oculta para prevenir diabetes y cáncer

La grasa abdominal no es solo estética: es un detonante de enfermedades Pequeños cambios diarios, como caminar o cocinar en casa, marcan la diferencia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La “salud metabólica” se ha convertido en un concepto omnipresente en la conversación sobre bienestar, pero su definición sigue siendo esquiva. Expertos coinciden: no se trata solo de comer bien o hacer ejercicio, sino de cómo nuestro cuerpo utiliza y almacena la energía. Ignorarla puede tener consecuencias devastadoras.

Este fenómeno, conocido como disfunción metabólica, puede derivar en hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad cardíaca, hígado graso e incluso ciertos tipos de cáncer.

El exceso de grasa abdominal es especialmente peligrosa, pues la grasa visceral no es solo un depósito de energía: es un órgano activo que desencadena inflamación y altera el metabolismo.

La prevención y el cuidado personalizado pueden revertir o detener la progresión de la disfunción metabólica. Cambios en el estilo de vida, como una dieta mediterránea, ejercicio regular y dejar de fumar, son clave. Los médicos también recurren a medicamentos como los GLP-1, eficaces para reducir la obesidad y minimizar riesgos metabólicos.

Atender los signos tempranos, como la presión arterial o los niveles de azúcar que suben silenciosamente, puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una serie de enfermedades crónicas.

La salud metabólica ya no es un concepto abstracto: es la base de la longevidad, y cuidar de ella es, según los expertos, una inversión que puede cambiar el rumbo de nuestra vida.
