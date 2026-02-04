Salud mental en Michoacán empeora entre abril y julio, alertan autoridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El doctor Carlos Bravo Pantoja, director de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), ha puesto el foco en un patrón estacional en la atención de padecimientos mentales en la entidad. Según el funcionario, los meses más críticos para la población michoacana en cuanto a casos de depresión, ansiedad y riesgo de suicidio son aquellos que van de abril a julio. Esta tendencia se atribuye a una combinación de factores ambientales y sociales, como el aumento de la luz solar y las modificaciones en el estilo de vida durante ese periodo.

Bravo Pantoja señaló que, si bien existen picos agudos en fechas específicas como Navidad y Año Nuevo, la tendencia general de mayor incidencia se concentra en la primavera y el inicio del verano.

En este contexto, el director de Salud Mental enfatizó la necesidad de preparación institucional: "No hacemos nada especial —para estos meses—, más bien el personal de las unidades ya lo sabe. ¿Qué podemos hacer? Evitar vacaciones, cuidar la salud de nuestro personal para que estemos todos y que los insumos estén listos".

Un aspecto crucial abordado en la entrevista con MIMORELIA.COM fue la diferencia de género en los intentos y consumaciones de suicidio. Contrario a la creencia popular de que los hombres tienen mayor tendencia suicida, el Dr. Bravo Pantoja explicó que, si bien las mujeres presentan una mayor incidencia de depresión (una proporción de 3 a 2), los hombres logran consumar el acto con mayor frecuencia. Esto se debe a la elección de métodos.

"Los hombres tienden a elegir métodos muy violentos, como armas de fuego o colgarse en puentes, cosas así, que pues por obvias razones fallan menos". En contraste, las mujeres, al tener una mayor capacidad de análisis y planeación, suelen optar por métodos menos letales que a menudo permiten la intervención oportuna.

A nivel nacional y estatal, las cifras confirman que los hombres son quienes más terminan con su vida. Datos recientes a nivel federal indican que aproximadamente el 80% de los suicidios consumados en México son cometidos por hombres.

Finalmente, el Dr. Bravo Pantoja destacó el éxito de las campañas de sensibilización, que han logrado reducir el estigma asociado a la salud mental:

"Se ha tenido mucho éxito y particularmente hay un par de departamentos de nuestra dirección que se han dedicado a hacer sensibilizaciones, y esas sensibilizaciones afortunadamente han tenido mucho éxito porque la gente cada vez tiene menos miedo a buscar ayuda".

rmr