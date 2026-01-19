Salud

Salmonela en chocolates; amplían lista de productos afectados

La salmonela puede causar infecciones graves; revisa si tus chocolates están afectados
Niños y adultos vulnerables son los más afectados por la bacteria
Niños y adultos vulnerables son los más afectados por la bacteriaESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió su advertencia de retiro del mercado a ocho productos de chocolate, luego de detectar riesgos de contaminación por salmonela, una bacteria que puede provocar infecciones graves e incluso mortales en personas vulnerables.

En un comunicado, la FDA informó que Spring & Mulberry decidió incluir siete nuevos sabores en su lista de retiro, sumando un total de ocho productos afectados:

  • Earl Grey (#025258)

  • Lavender Rose (#025256 y #025260)

  • Mango Chili (#025283)

  • Mint Leaf (#025255) – ya incluida en la advertencia del 12 de enero

  • Mixed Berry (#025275, #025281, #025337)

  • Mulberry Fennel (#025345)

  • Pecan Date (#025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343)

  • Pure Dark Minis (#025273)

Todos los productos retirados fueron comercializados desde el 15 de septiembre, y pueden identificarse mediante el código de lote indicado.

La empresa, en consulta con la FDA, explicó que decidió ampliar la medida a otros productos elaborados en la misma época, dado que la salmonela es difícil de detectar y puede aparecer y desaparecer en los análisis de laboratorio.

La salmonela es una bacteria que puede afectar especialmente a niños pequeños, personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados. En adultos sanos, los síntomas incluyen fiebre, diarrea (a veces con sangre), náuseas, vómitos y dolor abdominal.

En casos más graves, la infección puede propagarse al torrente sanguíneo y causar enfermedades como endocarditis, infecciones arteriales o artritis. La FDA recomienda buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma sospechoso.

Te puede interesar:
Tras denuncias por contaminación, anuncian plan contra enfermedades renales en el oriente de Michoacán
Niños y adultos vulnerables son los más afectados por la bacteria

RPO

FDA
chocolates
salmonela

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com