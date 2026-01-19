Salmonela en chocolates; amplían lista de productos afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió su advertencia de retiro del mercado a ocho productos de chocolate, luego de detectar riesgos de contaminación por salmonela, una bacteria que puede provocar infecciones graves e incluso mortales en personas vulnerables.

En un comunicado, la FDA informó que Spring & Mulberry decidió incluir siete nuevos sabores en su lista de retiro, sumando un total de ocho productos afectados: