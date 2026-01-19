Salmonela en chocolates; amplían lista de productos afectados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) amplió su advertencia de retiro del mercado a ocho productos de chocolate, luego de detectar riesgos de contaminación por salmonela, una bacteria que puede provocar infecciones graves e incluso mortales en personas vulnerables.
En un comunicado, la FDA informó que Spring & Mulberry decidió incluir siete nuevos sabores en su lista de retiro, sumando un total de ocho productos afectados:
Earl Grey (#025258)
Lavender Rose (#025256 y #025260)
Mango Chili (#025283)
Mint Leaf (#025255) – ya incluida en la advertencia del 12 de enero
Mixed Berry (#025275, #025281, #025337)
Mulberry Fennel (#025345)
Pecan Date (#025261, #025265, #025267, #025268, #025339, #025343)
Pure Dark Minis (#025273)
Todos los productos retirados fueron comercializados desde el 15 de septiembre, y pueden identificarse mediante el código de lote indicado.
La empresa, en consulta con la FDA, explicó que decidió ampliar la medida a otros productos elaborados en la misma época, dado que la salmonela es difícil de detectar y puede aparecer y desaparecer en los análisis de laboratorio.
En casos más graves, la infección puede propagarse al torrente sanguíneo y causar enfermedades como endocarditis, infecciones arteriales o artritis. La FDA recomienda buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma sospechoso.
RPO