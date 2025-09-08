Sí se atiende, pero hay pacientes con hasta 20 medicamentos: UMF 75

En entrevista para MIMORELIA.COM, reconoció los tiempos de espera para acceder a la farmacia son largos, pero que se debe principalmente a que la mayoría de los pacientes tienen que recoger más de tres hasta 20 medicamentos para atender los problemas de salud que desarrollaron a lo largo de su vida.

Y es que precisó que la falta de prevención es un factor que al final del día cobra factura en todas las personas.