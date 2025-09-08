Sí se atiende, pero hay pacientes con hasta 20 medicamentos: UMF 75

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Necesario que la población esté consiente sobre la atención que se da y la manera en la que llegan; hoy, la mayoría de los pacientes en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 75 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán son adultos mayores y, lamentablemente, con diversas enfermedades, destacó la directora, Anabel Gutiérrez Mendía.
En entrevista para MIMORELIA.COM, reconoció los tiempos de espera para acceder a la farmacia son largos, pero que se debe principalmente a que la mayoría de los pacientes tienen que recoger más de tres hasta 20 medicamentos para atender los problemas de salud que desarrollaron a lo largo de su vida.
Y es que precisó que la falta de prevención es un factor que al final del día cobra factura en todas las personas.
"Sí es verdad, la farmacia tiene mucha fila, porque en la unidad la población adulta mayor es muy amplia debido a que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Lamentablemente, el enfoque debe ser preventivo, porque envejecemos enfermos", refirió.
Comentó que las múltiples patologías ha conllevado a que un paciente tenga más de una receta por surtir, donde al menos son tres medicamentos los que tiene que llevarse, inclusive, destacó, hay quienes tiene más de 20 medicamentos para atender los problemas de salud que ha desarrollado con el tiempo.
Si bien dijo el horario de atención es de 8:00 a 20:00 horas, reconoció que por periodos la fila es larga, principalmente durante la tarde y poco antes del cierre, por lo que comentó que también pueden surtirse las recetas durante el sábado y domingo que se da atención a los derechohabientes.
Es de mencionar que al día se otorgan entre mil 008 a mil 040 consultas de medicina familiar; mientras que los sábados y domingos es de 784 a mil consultas por día.
BCT