¿Resaca por Navidad? Te compartimos algunos tips por las copitas de más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recién terminaron las celebraciones de navidad y seguro más de un moreliano abusó de las bebidas alcohólicas, por ello, MiMorelia.com te comparte algunos tips para sobrellevar la resaca que dejó el 24 de diciembre.

Según fuentes de salud consultadas por MiMorelia.com el mejor remedio para librar la 'cruda' por las fiestas decembrinas, aunque parezca obvio, es mantenerse hidratado, pero no, no con cerveza, sino con agua pura, pues también los electrolitos comerciales contienen demasiada glucosa y eso no ayuda a recuperarse de la deshidratación que provocaron las copitas de más.