Reportan seis nuevos casos de sarampión en Michoacán; suman 58 en lo que va de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año 2025, la entidad ha registrado 58 casos confirmados de sarampión, según datos preliminares de la Secretaría de Salud federal, con corte al 6 de octubre. Solo en las últimas 48 horas se sumaron seis nuevos casos.

La información se desprende del Informe Diario de Sarampión, elaborado por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, donde se detalla que no se han registrado defunciones en el estado hasta el momento.

A nivel nacional, el panorama también genera preocupación: 4,849 casos confirmados, 40 de ellos en las últimas 48 horas y 22 defunciones acumuladas. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Sonora y Jalisco. En total, 25 entidades y 111 municipios del país reportan presencia del virus.