Reportan seis nuevos casos de sarampión en Michoacán; suman 58 en lo que va de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año 2025, la entidad ha registrado 58 casos confirmados de sarampión, según datos preliminares de la Secretaría de Salud federal, con corte al 6 de octubre. Solo en las últimas 48 horas se sumaron seis nuevos casos.
La información se desprende del Informe Diario de Sarampión, elaborado por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, donde se detalla que no se han registrado defunciones en el estado hasta el momento.
A nivel nacional, el panorama también genera preocupación: 4,849 casos confirmados, 40 de ellos en las últimas 48 horas y 22 defunciones acumuladas. Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Sonora y Jalisco. En total, 25 entidades y 111 municipios del país reportan presencia del virus.
El grupo de edad más afectado en todo el país es el de niñas y niños de 0 a 4 años de edad, con una tasa de incidencia de 11.63 casos por cada 100 mil menores. Le siguen los grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años.
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó la disponibilidad de 204 mil 356 dosis de vacunas contra el sarampión en los 364 centros de salud del estado, como parte de una estrategia de prevención ante el riesgo de casos asociados a importación desde otras entidades.
Para acceder a la vacuna, solo es necesario presentar la Cartilla Nacional de Salud; el biológico se aplica de forma gratuita y segura, especialmente a niñas y niños.
Además, la SSM mantiene una vigilancia epidemiológica constante y exhorta a la población a mantenerse alerta. Ante síntomas como fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos irritados o erupciones rojas en la piel, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano para evitar complicaciones.
