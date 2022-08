Reinfección por diferentes tipos de dengue aumenta 3.5 veces riesgo de casos graves: Issste

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con motivo del Día Internacional del Dengue, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno Santaella, destacó que hasta 90 por ciento de las infecciones por este virus causan cuadros leves de la enfermedad, pero la reinfección por diferentes serotipos aumenta 3.5 veces el riesgo de presentar formas graves del padecimiento, por lo cual hizo un llamado a la población a tomar precauciones.

Dado que no existe tratamiento específico para esta enfermedad y sólo se controlan los síntomas, el titular del instituto recomendó cuidar el ambiente de patios y cocheras en las casas y vía pública; especialmente, no amontonar objetos y recipientes que acumulen agua de lluvia o propicien encharcamientos. Con esta sencilla medida, se evita la proliferación de larvas y mosquitos Aedes aegypti, que a través de picadura transmiten no sólo el dengue, también zika y chikungunya.

La subdirectora de Prevención y Protección a la Salud de la Dirección Normativa de Salud, Michelle Herrera Canales, informó que durante 2021 se registraron 300 casos de dengue en el Issste, lo cual representa menos del siete por ciento de los reportados a nivel nacional; en lo que va de 2022, este porcentaje se mantiene y hay 121 pacientes identificados con este diagnóstico. “La mayoría de casos son considerados no graves”, puntualizó.

Señaló que, en las infecciones leves por esta causa, las principales manifestaciones son fiebre, dolor articular, de cabeza y ligero salpullido, que con tratamiento sintomático y en el transcurso de unos días se superan.

No obstante, la especialista alertó a la población estar atenta ante la presencia de signos de alarma asociados a riesgo de dengue grave de tipo hemorrágico, como somnolencia, sangrado interno o externo, aparición de moretones sin causa, aceleración de frecuencia cardíaca, vómito persistente y dolor abdominal. Si éstos se presentan, es muy importante acudir a la unidad médica para recibir la atención adecuada y evitar complicaciones.

Precisó que la letalidad por este virus es muy baja en nuestro país, ya que aproximadamente 1.7 personas por cada 100 casos reportados son quienes llegan a fallecer por complicaciones derivadas de la forma grave de esta patología, por lo que es relevante sensibilizar a la población para que no desestime síntomas indicadores de riesgo.

Cerca de 70 por ciento de los casos registrados por dengue se concentran en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Tabasco y Veracruz. Considerando la cantidad de casos reportados por número de habitantes, las entidades con mayor incidencia son Coahuila, Morelos y Sinaloa, refirió.

Herrera Canales explicó que esta enfermedad es causada por el virus del dengue, del cual existen serotipos 1, 2, 3 y 4. El 3 es el que tiene 3.5 por ciento más riesgo de propiciar una expresión grave de la enfermedad.

Es importante mencionar que la infección por uno de los tipos de dengue no genera una protección contra los otros. Es decir, si una persona lo adquiere por el virus número 2, puede enfermarse por el 1, 3 y 4. Esto significa que, a lo largo de la vida, una sola persona podría contraer cuatro veces esta patología.