Registra Michoacán 134 casos positivos de COVID-19 y 8 defunciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 134 casos positivos y 8 defunciones, Michoacán continúa con la vacunación contra la COVID-19 dentro de la campaña invernal que impulsa el Sector Salud; de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un problema de salud pública y el virus SARS-CoV-2 continúa circulando, por lo que se considera una enfermedad estacional.

Si bien el Consejo Estatal de Seguridad en Salud declaró oficialmente terminada la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 en mayo de 2023, los casos continúan.

De acuerdo la informe de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud Federal (Ssa), hasta la semana epidemiológica 50 del presente año, Michoacán se ubica en el lugar número 16 a nivel nacional con 134 casos positivos de los 7 mil 194 que están registrados este año, en cuanto a defunciones, se ubica en el décimo puesto, junto con Guerrero, con 8.

Sin embargo, será hasta enero de 2026 cuando se complemente el informe, toda vez que en el actual faltan las últimas dos semanas del año, debido a que por periodo vacacional, quedó suspendido hasta el pasado 18 de diciembre.

En Michoacán, la vacunación contra la COVID-19 continúa; la campaña invernal también contempla los biológicos contra la influenza y el neumococo. Durante el periodo vacacional la población puede acudir a los 364 centros de salud de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), donde se dará prioridad a las niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como son diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Además de la vacunación, la población debe continuar aplicando las medidas de recomendación para reducir el riesgo de contagio, las cuales son evitar los cambios bruscos de temperatura, el lavado frecuente de manos y , en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria se debe acudir a las instancias de salud y no automedicarse.

De acuerdo a la OMS, los síntomas de la COVID-19 son diversos, pero entre las más comunes son:

Fiebre

Escalofríos

Dolor de garganta

Los menos frecuentes, pero que se tienen que tomar en cuesta, son:

Dolor muscular y pesadez en brazos y piernas

Cansancio intenso

Secreción nasal intensa, congestión nasal y estornudos

Dolor de cabeza

Dolor ocular

Mareo

Tos persistente de nueva aparición

Opresión o dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Ronquera

Entumecimiento u hormigueo

Pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea

Pérdida o alteraciones del sentido del gusto y del olfato

Dificultades para dormir.

BCT