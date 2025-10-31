Refuerza SSM atención prehospitalaria en región Lacustre por Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo primordial de garantizar la seguridad y bienestar de las y los turistas nacionales e internacionales, así como de los habitantes locales que visitan la zona lacustre durante la celebración de la Noche de Muertos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) implementará un operativo especial de atención prehospitalaria.
A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en coordinación con los municipios y otras corporaciones se desplegarán 10 ambulancias y personal altamente capacitado en distintos puntos estratégicos de la región, con un énfasis particular en el municipio de Pátzcuaro, uno de los destinos más concurridos en esta festividad.
La presencia de las ambulancias en estas áreas de alta afluencia permitirá una respuesta rápida ante emergencias, garantizando que tanto visitantes como residentes puedan disfrutar de esta importante tradición cultural con la tranquilidad de contar con el respaldo de los servicios de salud.
La SSM reitera su compromiso con la salud pública y hace un llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y, en caso de requerir asistencia, acercarse al personal de salud desplegado en la zona o llamar al número de emergencias 911.
BCT