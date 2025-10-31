Refuerza SSM atención prehospitalaria en región Lacustre por Noche de Muertos

A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en coordinación con los municipios y otras corporaciones se desplegarán 10 ambulancias y personal altamente capacitado en distintos puntos estratégicos de la región, con un énfasis particular en el municipio de Pátzcuaro, uno de los destinos más concurridos en esta festividad.

La presencia de las ambulancias en estas áreas de alta afluencia permitirá una respuesta rápida ante emergencias, garantizando que tanto visitantes como residentes puedan disfrutar de esta importante tradición cultural con la tranquilidad de contar con el respaldo de los servicios de salud.