Quinoa: pequeña, poderosa y perfecta para tu dieta diaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quinoa, una semilla originaria de Sudamérica, ha ganado terreno en las cocinas del mundo gracias a sus propiedades nutricionales y facilidad de preparación. Aunque se le suele catalogar como grano, este superalimento es en realidad una semilla que puede transformar cualquier plato en una opción más saludable.
185 gramos de quinoa cocida aportan 222 calorías, 8 gramos de proteína y 5 gramos de fibra, además de minerales esenciales como magnesio, hierro, zinc, potasio y fósforo. A diferencia de muchos otros cereales, es libre de gluten, lo que la convierte en una excelente alternativa para personas con intolerancia o sensibilidad al mismo.
La quinoa puede encontrarse en distintas tonalidades como blanca, roja o amarilla, aunque su valor nutricional se mantiene constante sin importar el color. Cultivada de manera tradicional en regiones andinas, su cosecha manual permite reducir mermas y conservar sus propiedades intactas hasta llegar al consumidor final.
Una de las principales razones por las que este ingrediente ha conquistado a expertos en nutrición y a amantes de la cocina saludable es su practicidad. Solo necesitas 170 gramos de quinoa, 240 ml de agua y una pizca de sal. Tras enjuagarla en un colador fino, basta con hervirla de 15 a 20 minutos hasta que absorba el agua y adquiera una textura esponjosa.
Ya sea como base para ensaladas, como sustituto del arroz, o incluso como ingrediente para postres, la quinoa ofrece una versatilidad culinaria inigualable, ideal para quienes buscan opciones equilibradas sin sacrificar sabor.
En un momento en que la alimentación consciente cobra mayor relevancia, sumar la quinoa a la dieta diaria puede ser un paso sencillo hacia una vida más saludable.
RPO