¿Quieres cuidar tu corazón? Comienza con lo que desayunas

Avena, la fibra que abraza tus arterias

Este cereal milenario es más que un desayuno tradicional. Su contenido en betaglucano actúa como una esponja que atrapa el colesterol LDL antes de que alcance el torrente sanguíneo. Además, genera saciedad y ayuda al control del peso, otro pilar de la salud cardíaca.

Frutos rojos: pequeñas defensas antioxidantes

Arándanos, fresas, frambuesas y moras contienen antocianinas, pigmentos que luchan contra la inflamación crónica y el estrés oxidativo. Su consumo habitual mejora la flexibilidad de las arterias y potencia la salud vascular.

Frutos secos, el snack que tu corazón agradecerá

Nueces, almendras y avellanas ofrecen grasas saludables, proteína vegetal y minerales esenciales. Su aporte de omega-3 vegetal y magnesio ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco y reduce la inflamación.

Aguacate: el oro verde de la dieta mexicana

El aguacate no solo es delicioso, también es una fuente rica en ácido oleico y potasio. Estos nutrientes ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL), aumentar el "bueno" (HDL) y controlar la presión arterial.

Té verde, el elixir que corre por tus venas

Esta bebida ancestral es rica en catequinas como la EGCG, antioxidantes que fortalecen las paredes arteriales y reducen los niveles de colesterol. Su efecto antiinflamatorio es un bálsamo natural para el sistema circulatorio.