¡Que no se te suba... el colesterol!

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Cuatro de cada diez adultos mexicanos tienen colesterol alto, de acuerdo al Instituto Nacional de Cardiología (1), quien advierte que este padecimiento puede desencadenar un ataque cardíaco, y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, entre enero y junio de 2022, las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, con 105 mil 864 casos. (2)

Un artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consultado por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), subraya que las grasas trans son las principales culpables del aumento del colesterol malo en la sangre y apunta que “en su mayoría estas grasas proceden de aceites vegetales parcialmente hidrogenados, artificiales y de producción industrial, y se utilizan en muchos alimentos horneados, aceites para freír, alimentos fritos y grasas endurecidas, como la margarina y el ghee vegetal. Son baratas y prolongan el período de conservación de los alimentos procesados”. (3)

Generar colesterol es un proceso energéticamente costoso para el cuerpo, ya que requiere más de 30 procesos bioquímicos. En cualquier mamífero, incluido el ser humano, es crucial para el funcionamiento de las células, pues lo necesitan tanto para crecer como para mantener la interacción entre ellas. Sin embargo, esta sustancia cerosa puede amenazar la vida cuando obstruye el flujo de sangre hacia el corazón y el cerebro. (4)

El estudio que siguió por 16 años (en promedio) a 18 mil 288 estadounidenses, publicado en la revista médica JAMA Cardiology, demostró que la exposición acumulada al colesterol malo durante la juventud y la adultez incrementa las probabilidades de padecer cardiopatía coronaria. (5)

Respecto a su funcionamiento y utilidad, la Fundación Mexicana del Corazón señala que hay dos partículas principales que transportan el colesterol en la sangre, la primera se llama lipoproteína de baja densidad, conocida como el colesterol “malo” pues es el que puede acumularse en las paredes de las arterias; mientras que la segunda es la lipoproteína de alta densidad, la cual es vista como “buena” ya que transporta el colesterol desde las células hacia el hígado para que pueda ser eliminado. (6)

La investigación publicada, recientemente, en la revista científica The Nature, en la que se estudiaron varios fármacos para prevenir el daño que causa el colesterol, destaca la efectividad del uso de aspirinas combinadas con estatinas (grupo de fármacos), las cuales utilizadas bajo la supervisión de un especialista pueden ayudar a reducir las probabilidades de un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular. (7)

Por su parte, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda, además, aminorar la ingesta de carne, así como cocinar con aceites vegetales líquidos, como son el de canola, cártamo, girasol, soja y oliva, en vez de grasas sólidas, representadas por la mantequilla, manteca de cerdo o la manteca vegetal. (8)

De igual manera, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en colaboración con la Universidad de Liverpool, el Instituto Nacional de Cardiología y la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, llevaron a cabo un estudio en el que concluyeron que disminuir el uso de tabaco, así como de alimentos ultraprocesados e incorporar actividad física ayudará a disminuir, de manera importante, la tasa de mortalidad coronaria en nuestro país. (9)

